Кто кого озвучивал в «Зверопое»?

Кто кого озвучивал в «Зверопое»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

В мультфильме «Зверопой» основных персонажей озвучивали следующие актеры:

Мэттью Макконахи - коала Бастер Мун

Тэрон Эджертон - горилла Джонни

Скарлетт Йоханссон - дикобразиха Эш

Риз Уизерспун - свинья Розита

Ник Офферман – Норман, муж Розиты

Питер Серафинович - Маркус, отец Джонни

Сет МакФарлейн - мышь Майк

Джон Си Райли - баран Эдди

Дженнифер Хадсон - молодая Нана

Тори Келли - слониха Мина

Ник Кролл - Гюнтер

Лора Дикинсон - паук

В русской версии персонажей мультфильма «Зверопой» озвучивали:

Даниил Эльдаров — Бастер Мун

Станислав Тикунов — Джонни

Татьяна Шитова — Эш

Ирина Киреева — Розита

Алексей Войтюк — Норман

Сергей Чихачёв — Маркус

Илья Исаев — Майк

Сергей Смирнов — Эдди

Любовь Германова — Нана Нудлман

Элиза Мартиросова — Мина

Иван Калинин — мисс Кроул

Константин Карасик — Гюнтер

Теги: озвучка и дубляж
Упоминающиеся фильмы и сериалы

Зверопой

Зверопой
Зверопой мюзикл, анимация
2016, США
7.0
