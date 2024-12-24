Кто говорит фразу «Где ребенок?» в мультфильме «Шрэк 3»?

Наш ответ:

«Шрэк Третий» — американский мультфильм, повествующий о дальнейших приключениях огра Шрэка и его возлюбленной Фионы. По сюжету Шрэк вынужден стать королем Тридевятого царства, но не хочет этого. Вместе с Ослом он отправляется на поиски того, кто унаследует престол вместо него. Заканчивается эта история тем, что Шрэк и Фиона возвращаются на свое болото, где у них рождаются тройняшки. В связи с пополнением родные Фионы дарят ей гнома-воспитателя, который то и дело повторяет: «Где ребенок?»