Кто дублировал героев мультфильма «Мадагаскар»?

Главных героев серии мультфильмов «Мадагаскар» дублировали в российском прокате следующие актеры:
Константин Хабенский — Алекс, лев
Оскар Кучера — Марти, зебра
Александр Цекало — Мелман, жираф
Маша Малиновская — Глория, гиппопотам
Александр Машанов — Джулиан, король лемуров
Сергей Козик — Морис, помощник Джулиана
Роман Рязанцев — Морт
Анатолий Дубанов — пингвин Шкипер
Андрей Шамин — пингвин-офицер Ковальски / полицейский
Иван Паршин — пингвин-помощник Прапор
Андрей Мошков — шимпанзе Мейсон
Людмила Безуглая — старушка Нана
