Кто дублировал героев мультфильма «Мадагаскар»?

Кто дублировал героев мультфильма «Мадагаскар»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Главных героев серии мультфильмов «Мадагаскар» дублировали в российском прокате следующие актеры:

Константин Хабенский — Алекс, лев

Оскар Кучера — Марти, зебра

Александр Цекало — Мелман, жираф

Маша Малиновская — Глория, гиппопотам

Александр Машанов — Джулиан, король лемуров

Сергей Козик — Морис, помощник Джулиана

Роман Рязанцев — Морт

Анатолий Дубанов — пингвин Шкипер

Андрей Шамин — пингвин-офицер Ковальски / полицейский

Иван Паршин — пингвин-помощник Прапор

Андрей Мошков — шимпанзе Мейсон

Людмила Безуглая — старушка Нана

Теги: озвучка и дубляж
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мадагаскар 3
Мадагаскар 3 анимация, семейный
2012, США
7.0
