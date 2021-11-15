Меню
Кого озвучивала Валя Карнавал в мультфильме «Рок Дог – 2»?

Кого озвучивала Валя Карнавал в мультфильме «Рок Дог – 2»?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

Валентина Васильевна Карнаухова (более известная как видеоблогер Karna.val или Валя Карнавал) в анимационном фильме «Рок-дог – 2» озвучила персонажа Лил Фокси – рыжую лису-певицу. Карнавал рассказала, что это был ее первый опыт озвучки мультфильма и ей было очень странно переозвучивать с английского языка на русский, передавая все эмоции персонажа, а также перепевать песни с английского языка на русский. Валя выразила надежду, что этот опыт дублирования станет не последним.

Это не первое появление Вали в кино – ранее она сыграла роль Люси в российском сериале «Отпуск». 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Рок Дог 2
Рок Дог 2 приключения, анимация, комедия
2021, США
6.0
