Кого озвучивала Валя Карнавал в мультфильме «Рок Дог – 2»?

Наш ответ:

Валентина Васильевна Карнаухова (более известная как видеоблогер Karna.val или Валя Карнавал) в анимационном фильме «Рок-дог – 2» озвучила персонажа Лил Фокси – рыжую лису-певицу. Карнавал рассказала, что это был ее первый опыт озвучки мультфильма и ей было очень странно переозвучивать с английского языка на русский, передавая все эмоции персонажа, а также перепевать песни с английского языка на русский. Валя выразила надежду, что этот опыт дублирования станет не последним.