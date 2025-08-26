Меню
Когда выйдет «Зверополис 2»?

Олег Скрынько 26 августа 2025 Дата обновления: 26 августа 2025
Наш ответ:

«Зверополис 2» — предстоящий американский мультфильм для всей семьи. Мультик представляет собой продолжение оригинального «Зверополиса», который вышел в 2016 году.

Когда премьера второй части «Зверополиса»?

Мировая премьера сиквела за рубежом намечена на 26 ноября 2025 года.

О чем будет «Зверополис 2»?

Действие разворачивается в городе, населенном животными. В центре сюжета вновь окажутся офицеры полиции Джуди Хоппс и Ник Уайлд, работающие в населенном животными городе. Им поручают выследить змея по имени Гари Де’Снейк, который проник в Зверополис и вызвал всеобщий переполох. Чтобы раскрыть это дело, дуэту сыщиков придется работать под прикрытием. Они отправятся в невиданные ранее части города, где их все более тесные отношения подвергнутся небывалым испытаниям.

Зверополис 2
Зверополис 2 приключения, анимация, комедия
2025, США
0.0
