Когда выйдет «Зверополис 2»?

«Зверополис 2» — предстоящий американский мультфильм для всей семьи. Мультик представляет собой продолжение оригинального «Зверополиса», который вышел в 2016 году.
Мировая премьера сиквела за рубежом намечена на 26 ноября 2025 года.
Действие разворачивается в городе, населенном животными. В центре сюжета вновь окажутся офицеры полиции Джуди Хоппс и Ник Уайлд, работающие в населенном животными городе. Им поручают выследить змея по имени Гари Де’Снейк, который проник в Зверополис и вызвал всеобщий переполох. Чтобы раскрыть это дело, дуэту сыщиков придется работать под прикрытием. Они отправятся в невиданные ранее части города, где их все более тесные отношения подвергнутся небывалым испытаниям.
