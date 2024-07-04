Когда выйдет «Сказочный патруль. Шоу продолжается»?

«Сказочный патруль. Шоу продолжается» — российский анимационный фильм в жанре приключенческого фэнтези, рассчитанный на детскую аудиторию. В театральный прокат мультик вышел 6 июня 2024 года, собрав 39,3 млн рублей. Дистрибуцией занималась компания «НМГ Кинопрокат».
По сюжету Варя, Снежка, Аленка и Маша, являющиеся чародейками из Сказочного патруля, берутся за новое дело. На этот раз им доводится расследовать исчезновение магической электрогитары, которая была похищена у дерзких гномов-рокеров. Главными подозреваемыми в совершении кражи становятся лесные эльфы, издавна враждующие с гномами. Обстоятельство этого дела кардинально меняются, когда в расследование вторгается влиятельная третья сторона.
