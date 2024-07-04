Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Когда выйдет «Сказочный патруль. Шоу продолжается»?

Когда выйдет «Сказочный патруль. Шоу продолжается»?

Олег Скрынько 4 июля 2024 Дата обновления: 4 июля 2024
Наш ответ:

«Сказочный патруль. Шоу продолжается» — российский анимационный фильм в жанре приключенческого фэнтези, рассчитанный на детскую аудиторию. В театральный прокат мультик вышел 6 июня 2024 года, собрав 39,3 млн рублей. Дистрибуцией занималась компания «НМГ Кинопрокат».

По сюжету Варя, Снежка, Аленка и Маша, являющиеся чародейками из Сказочного патруля, берутся за новое дело. На этот раз им доводится расследовать исчезновение магической электрогитары, которая была похищена у дерзких гномов-рокеров. Главными подозреваемыми в совершении кражи становятся лесные эльфы, издавна враждующие с гномами. Обстоятельство этого дела кардинально меняются, когда в расследование вторгается влиятельная третья сторона.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сказочный патруль. Шоу продолжается
Сказочный патруль. Шоу продолжается приключения, анимация, семейный
2024, Россия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше