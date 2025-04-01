Меню
Когда выйдет продолжение мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных»?

Олег Скрынько 1 апреля 2025 Дата обновления: 1 апреля 2025
Наш ответ:

«Человек-паук: Паутина вселенных» — американский супергеройский анимационный блокбастер, выпущенный студией Sony в 2023 году. Этот фильм представляет собой сиквел «Человека-паука: Через вселенные» (2018). Обе части стали хитами проката, а также сразу же снискали всеобщее признание и вошли в число лучших образцов супергеройского кино. После успеха «Через вселенные» авторы и продюсеры решили создать трилогию о приключениях Майлза Моралеса. Третья часть получила название «Человек-паук: За пределами Вселенной». По сути, «Паутина вселенных» и «За пределами Вселенной» — одна история, разделенная на две части.

«Человек-паук: За пределами Вселенной» в настоящее время находится на этапе производства. Мировая премьера намечена на 4 июня 2027 года. В в этой трилогии компьютерная анимация сочетается с рисованной. Это необычайно трудоемкая и кропотливая работа, поэтому чтобы ее выполнить ее максимально качественно, творческой команде требуется много времени.

