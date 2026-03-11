Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Частная жизнь» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Когда выйдет четвертый сезон мультсериала «Первобытный»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 11 марта 2026 Дата обновления ответа: 11 марта 2026

«Первобытный» — американский мультсериал для взрослых в жанре экшен-хоррора. Создателем проекта выступает знаменитый аниматор Генндий Тартаковский. На данный момент проект насчитывает три сезона. Третий стартовал в январе 2026 года, продолжив историю, которая началась в предыдущих сезонах.

Когда ждать четвертый сезон?

К сожалению, пока четвертый сезон официально не анонсирован, однако Тартаковский уже выразил заинтересованность в том, чтобы создать продолжение. Впрочем, он отметил, что никакой конкретики на этот счет пока нет.

О чем сериал

Действие разворачивается в альтернативной доисторической эпохе, где первобытные люди сосуществуют с динозаврами и другими вымершими животными. В центре сюжета — приключения пещерного человека по имени Спир/Копье и самки тираннозавра по кличке Фанг/Клык.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Первобытный
Первобытный боевик, приключения
2019, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 14 комментариев
Какой текст песни «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь»? 1 комментарий
В каком порядке смотреть все части фильма "Трансформеры"? 3 комментария
Как Елена появилась в финале «Дневников вампира»: фанаты вывели жуткую теорию, которая меняет все
Юбабу знали все японцы еще до «Унесенных призраками»: вот с кого списал свою злодейку Миядзаки
Россия-1 и KION снимают «Капитанскую дочку» с Добронравовым: почему этот сериал из 8 эпизодов может стать самой удачной версией за десятилетия
Сон Джин-у хуже петуха: свежее аниме всего за одну серию уложило на лопатки «Соло прокачку» – претендент на «тайтл года»
«Игра престолов» по-корейски: до 3 сезона «Поднятия уровня» – как до Луны, но сюжет будет на уровне шедевра НВО (главные спойлеры)
«Мы еще будем счастливы»: угадал всего 2/5 советских фильмов по пронзительным словам о любви – сможете лучше? (тест)
«Кейпоп-охотницы» мокрого места не оставили от «Магички» и «Истребителя демонов»: уникальный рекорд аниме Netflix уже не переплюнуть
Сельская мистика вместо разборки питерской в этом забытом сериале с Жарковым: сыграл первого парня на деревне
Редкий советский боевик про чекистов и узбекских бандитов: стал хитом вопреки всем прогнозам
Семенов не умер? Есть 3 причины в это поверить — в 8-м сезоне «Невского» точно будет крутой поворот
Снялся у Данелии, Рязанова и Гайдая, «увел» роль у Быкова: чем запомнится Николай Гаро – непризнанный король эпизодов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше