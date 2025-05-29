Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Когда выйдет 7 сезон мультсериала «Удивительный мир Гамбола»?

Когда выйдет 7 сезон мультсериала «Удивительный мир Гамбола»?

Олег Скрынько 29 мая 2025 Дата обновления: 29 мая 2025
Наш ответ:

«Удивительный мир Гамбола» — зарубежный фэнтезийный мультсериал. Оригинальное шоу, которое насчитывает шесть сезонов, выходило с 2011-го по 2019 год. Позже было принято решение перезапустить проект. Премьера седьмого сезона, который будет включать 40 эпизодов, намечена на 2025 год. Точная дата пока не анонсирована. За рубежом новые серии выйдут на стрим-сервисах Hulu, Disney+ и HBO Max, а также на канале Cartoon Network.

Сериал повествует о приключениях 12-летнего кота по имени Гамбол Уоттерсон и его приемного брата в лице 10-летней золотой рыбки Дарвина.

 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Удивительный мир Гамбола
Удивительный мир Гамбола комедия, детский
2011, США
7.0
