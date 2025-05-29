Когда выйдет 7 сезон мультсериала «Удивительный мир Гамбола»?

«Удивительный мир Гамбола» — зарубежный фэнтезийный мультсериал. Оригинальное шоу, которое насчитывает шесть сезонов, выходило с 2011-го по 2019 год. Позже было принято решение перезапустить проект. Премьера седьмого сезона, который будет включать 40 эпизодов, намечена на 2025 год. Точная дата пока не анонсирована. За рубежом новые серии выйдут на стрим-сервисах Hulu, Disney+ и HBO Max, а также на канале Cartoon Network.
Сериал повествует о приключениях 12-летнего кота по имени Гамбол Уоттерсон и его приемного брата в лице 10-летней золотой рыбки Дарвина.
