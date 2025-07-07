Когда выйдет 2 часть "Кейпоп-охотницы на демонов"?

Наш ответ:

«Кейпоп-охотницы на демонов» - детский мультфильм, вышедший в июне 2025 года и сразу же полюбившийся зрителям. Несмотря на популярность новинки, информации о производстве второй части пока что нет. Так что назвать дату выхода продолжения не представляется возможным.



Напомним сюжет мультфильма. Днём Руми, Мира и Зои — блистательные k-pop звёзды, кумиры миллионов, заполняющие стадионы поклонниками. Но ночью они превращаются в бесстрашных охотниц на демонов, сражаясь с тёмными силами. Однако враги не дремлют — чтобы победить девушек, демоны создают собственный бойз-бэнд и покоряют музыкальные чарты. Теперь героиням предстоит не только удержать звание главных айдолов, но и остановить вторжение тьмы в мир людей.

