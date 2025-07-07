Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Когда выйдет 2 часть "Кейпоп-охотницы на демонов"?

Когда выйдет 2 часть "Кейпоп-охотницы на демонов"?

Олег Скрынько 7 июля 2025 Дата обновления: 7 июля 2025
Наш ответ:

«Кейпоп-охотницы на демонов» - детский мультфильм, вышедший в июне 2025 года и сразу же полюбившийся зрителям. Несмотря на популярность новинки, информации о производстве второй части пока что нет. Так что назвать дату выхода продолжения не представляется возможным.

Напомним сюжет мультфильма. Днём Руми, Мира и Зои — блистательные k-pop звёзды, кумиры миллионов, заполняющие стадионы поклонниками. Но ночью они превращаются в бесстрашных охотниц на демонов, сражаясь с тёмными силами. Однако враги не дремлют — чтобы победить девушек, демоны создают собственный бойз-бэнд и покоряют музыкальные чарты. Теперь героиням предстоит не только удержать звание главных айдолов, но и остановить вторжение тьмы в мир людей.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кейпоп-охотницы на демонов
Кейпоп-охотницы на демонов боевик, приключения, анимация
2025, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Марьяна Трофименко 27 августа 2025, 19:39
Мультфильм прикольный очень понравился.Хотелось бы и вторую часть поскорее посмотреть.
27 августа 2025, 19:39 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше