Когда вышел "Том и Джерри"?

Олег Скрынько 24 июля 2025 Дата обновления: 24 июля 2025
Наш ответ:

Первые серии «Тома и Джерри» появились в 1940 году. Тогда этот мультфильм создали аниматоры Уильям Ханна и Джозеф Барбера. Изначально это были короткие рисованные эпизоды, которые показывали в кинотеатрах перед фильмами. Мультфильм быстро стал популярным благодаря забавным погоням между котом Томом и мышонком Джерри. Со временем он превратился в один из самых известных анимационных сериалов в мире и продолжает выходить в разных форматах до сих пор.

Сегодня «Том и Джерри» - классический мультсериал о вечном противостоянии кота Тома и сообразительного мышонка Джерри. Том всё время пытается поймать Джерри, но тот каждый раз ускользает, придумывая хитрые уловки. Их погоня превращается в череду забавных ситуаций, полных юмора и неожиданностей. Молчаливое, но яркое шоу, полюбившееся зрителям всех возрастов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Том и Джерри
Том и Джерри анимация
1940, США
0.0
