Когда вышел мультсериал «Дух моей общаги»?

Когда вышел мультсериал «Дух моей общаги»?

Олег Скрынько 8 августа 2025 Дата обновления: 8 августа 2025
Наш ответ:

«Дух моей общаги» — российский анимационный сериал в жанре драмеди. Проект состоит из двух сезонов. Первый выходил в 2020–2023 года, тогда как второй стартует 21 августа 2025 года. В каждом из сезонов по пять эпизодов продолжительностью по 10–15 минут. Премьера дебютной серии состоялась 13 марта 2020 года, второй эпизод стал доступен 1 февраля 2021 года, третий — 21 августа 2022 года, четвертый — 27 апреля 2023 года, пятый — 12 августа 2023 года.

Главный героем выступает студент Дима по прозвищу Шашлык, который то и дело рискует подвергнуться отчислению. Он занимает комнату в общежитии, насчет которой рассказывают страшилки. Пытаясь закрыть хвосты, Дима однажды погружается в учебу настолько, что не замечает, что кругом начинают происходить сверхъестественные вещи. Все это — проделки призрака Олежи, отличника-перфекциониста, который умер, не успев закончить массу дел. Олежа выгонял из комнаты последующих жильцов, но с Шашлыком этот трюк не проходит. Из-за передозировки энергетиками у Димы случается остановка сердца, а после выхода из клинической смерти парень получает способность видеть Олежу. С тех пор Дима и Олежа стали соседями.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дух моей общаги
Дух моей общаги драма, комедия
2020, Россия
0.0
