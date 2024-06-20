Когда «Головоломка 2» выйдет в России?

Наш ответ:

«Головоломка 2» — мультфильм студии Pixar, вышедший в мировой прокат 14 июня 2024 года. Поскольку Pixar принадлежит корпорации Disney, официального проката в России нет, однако картина все-таки проникла в российские кинотеатры. В формате так называемого «предсеансового обслуживания» «Головоломка 2» уже доступна для просмотра на большом экране во многих городах России.



Мультфильм является прямым продолжением оригинальной «Головоломки» (2015). По сюжету девочка Райли вступила в подростковый возраст, так что к пяти основным эмоциям в лице Радости, Печали, Гневу, Страху и Брезгливости присоединяются Тревожность, Зависть, Стыд, Хандра и Ностальгия. Новые эмоции вступают в конфликт с базовыми и перехватывают у них контроль. Сиквел неожиданно произвел фурор в прокате, собрав за первые шесть дней в Северной Америке и на международной арене $379 млн.