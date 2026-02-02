Какое животное мастер Шифу?

Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 2 февраля 2026 Дата обновления ответа: 2 февраля 2026

Мастер Шифу — персонаж из американской анимационной франшизы для всей семьи «Кунг-фу Панда». Шифу — это малая панда (или красная панда, лат. Ailurus fulgens). Хотя многие ошибочно принимали его за енота, создатели подтвердили, что персонаж является именно этим небольшим рыжевато-коричневым млекопитающим из Гималаев.

Кем является Шифу?

Мастер Шифу — необычайно важный персонаж цикла произведений о Кунг-фу Панде. Шифу является учеником мастера Угвэя и учитель многих великих героев Китая, таких как По (Воин Дракона), Неистовая Пятерка и Тай Лунг.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кунг-фу Панда 4
Кунг-фу Панда 4 боевик, приключения, анимация
2024, США
7.0
Кунг-фу Панда 3
Кунг-фу Панда 3 анимация, приключения, боевик, семейный, комедия
2016, США / Китай
7.0
Кунг-Фу Панда 2
Кунг-Фу Панда 2 комедия, анимация
2011, США
7.0
Кунг-Фу Панда
Кунг-Фу Панда комедия, анимация
2008, США
8.0
