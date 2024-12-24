Меню
Каким животным является Шрэк?

Олег Скрынько 24 декабря 2024 Дата обновления: 24 декабря 2024
Наш ответ:

«Шрэк» — американская анимационная франшиза, основанная на детской книге Уильяма Стейга. Заглавный герой представляет собой зеленого огра. В западноевропейском фольклоре огры — мифические великаны-людоеды. В средневековых сказках они зачастую фигурируют в качестве злодеев, которые поедают детей и младенцев. Обычно их изображают крупными, прожорливыми и глупыми. Кроме того, у них зачастую густые волосы и кожа странного цвета. Огры сочетают в себе черты великанов и каннибалов. В отличие от троллей, которые обитают в горах, огры проживают в лесах на болотах. В некоторых сказках огры живут в замках.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Шрэк
Шрэк анимация, семейный, комедия
2001, США
8.0
