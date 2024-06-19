Меню
Какие новые эмоции появились в мультфильме «Головоломка 2»?

Олег Скрынько 19 июня 2024 Дата обновления: 19 июня 2024
Наш ответ:

«Головоломка 2» — 28-й анимационный фильм студии Pixar, являющийся продолжением хитовой «Головоломки» 2015 года. Сиквел стартовал в прокате в июне 2024 года. Это история о девочке по имени Райли и ее персонифицированных эмоциях. В оригинальном мультике действующими лицами являются Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Во второй части Райли подросла и вступила в пубертатный период, так что к пяти базовым эмоциям присоединились несколько других: Тревожность, Зависть, Стыд, Хандра и Ностальгия.

Первая «Головоломка» стала хитом, собрав по всему миру $858 млн, а также получив премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». Сиквел тоже произвел фурор в прокате, заработав за первые дни в кинотеатрах без малого $300 млн. Критикам продолжение тоже пришлось по душе — на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes «Головоломка 2» имеет 91% положительных отзывов.

