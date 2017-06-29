Какие актеры озвучивают мультфильм «Богатыри: Ход конем»?

Наш ответ:

Мы составили полный список персонажей отечественного мультфильма «Три Богатыря: Ход конем», которые принимали участие в его озвучке.

Сергей Маковецкий - Князь Киевский

Главный правитель Киевской Руси, князь — персонаж с острым умом и склонностью к неожиданным решениям. Он часто попадает в смешные ситуации, но каждый раз умудряется сохранить свою власть благодаря находчивости. Интересный факт: Князь — это единственный персонаж, который появляется во всех мультиках франшизы.

Сергей Маковецкий — народный артист России, родившийся в 1958 году, известный по ролям в кино и театре. Его глубокий и выразительный голос идеально передаёт сложный характер князя — смешного, но мудрого героя.

Дмитрий Высоцкий - конь Юлий

Говорящий конь Юлий – настоящий мастер хитроумных планов. Он начитанный, но, несмотря на это, обладает довольно поверхностными знаниями во всем, что не мешает ему вести себя как всезнайка.

Дмитрий Высоцкий — актёр, режиссёр, сценарист и композитор. Он родился в 1971 году в Ленинграде. Голосом Высоцкого Юлий говорит с первой части серии. Его харизма и умение передать эмоциональную палитру персонажа сделали Юлия одним из самых запоминающихся героев. У нас есть подобная статья о озвучке коня Юлия.

Дмитрий Нагиев - Дуб

Главным злодеем мультфильма является хитрый и коварный Дуб, который обманом забирает у Киевского Князя его царство. При этом он умеет превращаться в зловещий паукообразный пень.

Дмитрий Нагиев — известный российский телеведущий и шоумен, а также актёр театра и кино. Он родился в 1967 году в Ленинграде. В первом фильме про Алёшу Поповича Дуба озвучивал Анатолий Петров, голос которого принадлежал также нескольким другим персонажам.

Олег Куликович - Алёша Попович

Самый младший и наивный из троицы знаменитых богатырей. Сильный, рослый, светловолосый, всегда честый и добрый. В силу возраста наивен и неопытен. Часто не думает перед тем, как что-то сделает. Из-за такой опрометчивости попадает в сложные ситуации.

Олег Куликович — российский актёр кино и театра. Родился в 1959 году в Ленинграде. С 2004 года принимает участие в озвучивании российских мультфильмов, таких как «Барбоскины» и «Лунтик и его друзья». Также в франшизе про богатырей его голосом говорит Змей Горныч.

Валерий Соловьёв - Добрыня Никитич

Никита Михайлович — средний богатырь из известной троицы, обладающий образованием и многими знаниями и умениями. Его лучшим другом является Змей Горыныч. Он также является руководителем дружины киевского князя. Особенностью Никиты является способность заимствовать силы из сна.

Валерий Соловьёв — заслуженный артист России, актёр театра и кино, родился в 1963 году в городе Шуе. С 2006 года он занимается озвучиванием проектов студии Мельница, таких как Смешарики и Урфин Джюс и его деревянные солдаты. В первом мультфильме, посвященном Илье Муромцу, он озвучивал главного героя.

Дмитрий Быковский - Илья Муромец

Старший богатырь из богатырской троицы. Как и его друзья, он обладает бескорыстием и добротой. С осторожностью и вниманием относится к приметам. Очень сильно любит свою маму и старается всячески помогать ей по хозяйству.

Дмитрий Быковский — известный российский певец и актёр. Родился в городе Фрунзе в 1963 году. После первого фильма про Илью Муромца, в котором персонаж говорил голосом Валерия Соловьёва, он стал его постоянным голосом.

Гоша Куценко - пират Потаня

Он является одним из второстепенных злодеев фильма и капитаном пиратского корабля, который грабил купцов на торговом пути в Киев.

Гоша Куценко — известный и популярный российский актёр кино и телевидения, режиссёр, сценарист, певец и продюсер. Он также известен своей общественной деятельностью. Родился в Запорожье в 1967 году.

Наргиз Закирова - цыганка Луладжа

Незначительный персонаж, которого встречают богатыри во время своих приключений. Нагадала Алёше Поповичу что ждёт его дома.

Анатолий Петров - Тихон, Боярин Ануфрий

Худой и высокий боярин Ануфрий является второстепенным персонажем истории. Он дружит с Антипом и Князем Киевским. Тихон с первых серий постоянно сопровождает Алёшу Поповича и выполняет роль его наставника, при этом также поддерживая дружбу с Князем Киевским.

Анатолий Петров - известный российский актёр, родившийся в 1958 году в Ленинграде. С 2004 года он принимает участие в озвучивании фильмов франшизы «Три богатыря».

Лия Медведева - Любава

Жена Алёши Поповича — заботливая, милая и добрая. Настоящая боевая подруга.

Лия Медведева — российская актриса, родившаяся в Ленинграде в 1968 году.

Мария Цветкова-Овсянникова - Алёнушка

Олицетворяет репортёра, охотящегося за сенсациями, и в то же время является киевским летописцем. Добрый, а главное — справедливый персонаж. Жена Ильи Муромца.

Мария Цветкова-Овсянникова — российская актриса и радиоведущая. Родилась в Ленинграде в 1977 году. Ранее персонажа Алёнушку озвучивала другая российская актриса — Екатерина Гороховская.

Елена Шульман - Настасья, цыганёнок, мама Ильи

Женственная и нежная, что никак не сказывается на её смелости и решительности. Является женой Добрыни Никитича.

Елена Шульман — профессиональный режиссёр дубляжа, актриса театра и кино. Родилась в Одессе в 1969 году.

Александр Боярский - боярин Антипка

Второй после Князя Киевского по власти человек на Руси. Рассудителен, умен, спокоен.

Александр Боярский — российский сценарист, композитор и продюсер. Является генеральным директором и сооснователем студии «Мельница». Родился в 1957 году в городе Шяуляй.

Максим Сергеев - пират Усыня, боярин Косьян



Один из молодых пиратов из команды Потани, второстепенный персонаж.

Максим Сергеев — российский актёр. Родился в Алма-Ате в 1968 году.

Михаил Хрусталев - певец, живодёры

"Молодой пастух пегасов, который живёт недалеко от Киева. Живодёры — братья-близнецы, верные прислужники Дуба."

Михаил Хрусталёв — российский актёр. Родился в 1972 году в Тихвине.

Михаил Черняк - рассказчик, княжеский писарь

Верный помощник Князя Киевского.

Михаил Черняк — российский театральный режиссёр. Родился в Ленинграде в 1964 году.

Галина Чигинская - уборщица

Добрая и вежливая старушка.

Галина Чигинская — советская и российская актриса. Родилась в 1942 году.