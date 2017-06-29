Какие актеры озвучивают «Леди Баг и Супер-кот»?

Героев мультсериала «Леди Баг и Супер-кот», который выходит в России с 2015 года, на русском озвучивали следующие актеры:
Дарья Фролова — Маринетт (Леди Баг)
Александр Шестопалов — Адриан (Супер-Кот)
Константин Карасик — Бражник, Ким, Том Дюпэн
Лариса Брохман — Тикки, Хлоя Буржуа, Сабин Чен, Манон, Аликс, Милен Апрэль, Лайла Росси, Аврора Борелл
Диомид Виноградов — Габриэль Агрест, Плагг, Натаниэль, Тео Барбот, Айван Брюэль, Симон Гримо
Елена Шульман — Аля Сезер, Сабрина, Роуз, Джулека, Натали Санкёр, Нурру
Александр Матвеев — Нино, Крис, Вэйзз
Максим Шишков — Роджер Ренкомпри, Макс Канте, XY, Фред Апрэль
Авторизация по e-mail