Какие актеры озвучивают «Леди Баг и Супер-кот»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

Героев мультсериала «Леди Баг и Супер-кот», который выходит в России с 2015 года, на русском озвучивали следующие актеры:

Дарья Фролова — Маринетт (Леди Баг)

Александр Шестопалов — Адриан (Супер-Кот)

Константин Карасик — Бражник, Ким, Том Дюпэн

Лариса Брохман — Тикки, Хлоя Буржуа, Сабин Чен, Манон, Аликс, Милен Апрэль, Лайла Росси, Аврора Борелл

Диомид Виноградов — Габриэль Агрест, Плагг, Натаниэль, Тео Барбот, Айван Брюэль, Симон Гримо

Елена Шульман — Аля Сезер, Сабрина, Роуз, Джулека, Натали Санкёр, Нурру

Александр Матвеев — Нино, Крис, Вэйзз

Максим Шишков — Роджер Ренкомпри, Макс Канте, XY, Фред Апрэль

Теги: озвучка и дубляж
