Какие актеры озвучивали Гадкий Я 2 на русском?

Мультфильм «Гадкий Я 2», вышедший в 2013 году, на русском озвучивали следующие актеры:
Стив Карелл (Сергей Бурунов) - Грю
Бенджамин Брэтт (Владимир Ерёмин) - Эдуардо Перец, он же Эль Мачо
Кристен Уиг (Ирина Киреева) - Люси Уайлд
Расселл Бренд (Михаил Георгиу) - Доктор Нефарио
Кен Джонг (Диомид Виноградов) - Флойд Лысыйсан
Миранда Косгров (Лиза Мартиросова) - Марго
Стив Куган (Алексей Колган) - Сайлас Найспопс
Мойзес Ариас (Прохор Чеховской) - Антонио Перец
Элси Фишер (Мария Емельянова) - Агнес
Дана Гайер (Анна Штукатурова) - Эдит
Кристен Шаал (Татьяна Шитова) - Шэннон
