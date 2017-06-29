Меню
Какие актеры озвучивали Гадкий Я 2 на русском?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

Мультфильм «Гадкий Я 2», вышедший в 2013 году, на русском озвучивали следующие актеры:

Стив Карелл (Сергей Бурунов) - Грю

Бенджамин Брэтт (Владимир Ерёмин) - Эдуардо Перец, он же Эль Мачо

Кристен Уиг (Ирина Киреева) - Люси Уайлд

Расселл Бренд (Михаил Георгиу) - Доктор Нефарио

Кен Джонг (Диомид Виноградов) - Флойд Лысыйсан

Миранда Косгров (Лиза Мартиросова) - Марго

Стив Куган (Алексей Колган) - Сайлас Найспопс

Мойзес Ариас (Прохор Чеховской) - Антонио Перец

Элси Фишер (Мария Емельянова) - Агнес

Дана Гайер (Анна Штукатурова) - Эдит

Кристен Шаал (Татьяна Шитова) - Шэннон

Гадкий я 2
Гадкий я 2 анимация, семейный
2013, США
7.0
