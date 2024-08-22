Какие актеры озвучили героев мультфильма «Как приручить бизона»?

Меню
Олег Скрынько 22 августа 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Как приручить бизона» — испанский мультфильм, вышедший в российский прокат 22 августа 2024 года. В этой приключенческой картине для всей семьи сочетаются такие жанры, как фэнтези, комедия и вестерн. Действие разворачивается в 1886 году. По сюжету сиротки Мэри и Том на кормабле прибывают из Ирландии в Нью-Йорк, чтобы отыскать своего дядю Найла и вступить во владение наследством. Почти не имея денег, дети отправляются в дальнее путешествие по Трансконтинентальной железной дороге.

В русскоязычном дубляже Мэри озвучила 11-летняя Ева Смирнова, на счету которой роли в таких известных проектах, как «Папины дочки. Новые», «Семейный переполох», «Вампиры средней полосы», а также игровой фильм «Чебурашка». Тому свой голос подарил 25-летний Рузиль Минекаев, прославившийся благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором он сыграл Марата Суворова/Адидаса-младшего.

