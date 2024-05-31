Какая порода у Леди из мультфильма «Леди и бродяга»?

Наш ответ:

«Леди и бродяга» — анимационный фильм студии Disney, вышедший в 1955 году. Это история о встрече аристократичной собачки по имени Леди с уличным бродячим псом Бутчем. Порода Леди — американский кокер-спаниель. По сюжету мужчина Джим Дир дарит ее своей жене Дарлинг. В дальнейшем Леди знакомится с живущими по соседству собаками, в числе которых шотландский терьер Джок и бладхаунд Трасти (Верный). Что до Бутча, то он живет у железной дороги под водонапорной башней. В городе начинается отлов бездомных собак, жертвой которого чуть было не становится Бутч. Ему удается улизнуть от преследователей. Так он оказывается в квартале, где обитают богачи, и знакомится там с Леди. Эта встреча становится отправной точкой их любви и совместных приключений.