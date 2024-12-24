Меню
Как звали злодея из мультфильма «Шрэк навсегда»?

Олег Скрынько 24 декабря 2024 Дата обновления: 24 декабря 2024
Наш ответ:

«Шрэк навсегда» — четвертая часть американской анимационной франшизы «Шрэк». Премьера мультика состоялась в 2010 году. Главным злодеем выступает коварный Румпельштильцхен. Воспользовавшись тем, что Шрэк устал от семейной жизни, он хитростью отнимает у него его день рождения, благодаря чему меняет ход истории и становится властителем сказочной страны. Румпельштильцхен — персонаж одноименной сказки братьев Гримм, в которой он предстает в виде карлика, способного создавать золотой из соломы. Румпельштильцхен заключает сделку с дочкой мельника, благодаря чему она становится женой короля, но взамен потребовал ее первенца. Когда ребенок родился, Румпельштильцхен потребовал свою награду. Девушка упросила его оставить ей малыша. Румпельштильцхен согласился, но при условии, что она угадает его имя за три дня. Румпельштильцхена иногда также именуют Утруписташем и Чертополохом.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Шрэк навсегда
Шрэк навсегда сказка, приключения, семейный, анимация, комедия
2010, США
7.0
