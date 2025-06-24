Меню
Как звали слона в мультфильме "Илья Муромец и Соловей"?

Олег Скрынько 24 июня 2025 Дата обновления: 24 июня 2025
Наш ответ:

В мультфильме «Илья Муромец и Соловей-разбойник» слона зовут «Бизнес». Это домашний питомец Ильи Муромца, встреченный им в Царьграде.

Напомним вам сюжет мультфильма, полюбившегося зрителям всех возрастов. Славится Русь богатырями и лихими разбойниками, а над всем этим — князь, который должен следить за порядком. Да только не всегда у него всё идёт по плану. Вот и теперь — с богатырём повздорил, а Соловей-разбойник и вовсе казну государеву умыкнул! Делать нечего — надо возвращать добро. Князь вместе с Ильёй отправляется в путь, а с ними увязывается репортёрша из «Новой бересты». Путь приводит их аж до Царьграда, где они встречают византийского императора. Но вместо дружбы — ссора, и теперь Соловей — его союзник.

