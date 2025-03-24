Меню
Как звали лиса из "Зверополиса"?

Как звали лиса из "Зверополиса"?

24 марта 2025
Наш ответ:

Лиса из популярного мультфильма «Зверополис» звали Ник Уайлд. Он обаятельный и находчивый аферист, который в итоге становится напарником главной героини – крольчихи Джуди Хопс.

Напомним сюжет. В мире, где звери живут, как люди, крольчиха Джуди Хопс становится первой в истории полиции Зверополиса представительницей своего вида. Ей поручают незначительное дело, но она решает раскрыть таинственное исчезновение животных. В напарники ей волей случая достаётся хитрый лис Ник Уайлд — ловкий аферист, знающий город как свои пять пальцев. Вместе они раскрывают заговор, способный разрушить хрупкий мир между хищниками и травоядными. Джуди и Ник доказывают, что дружба и вера в добро важнее предрассудков, а любой может стать тем, кем захочет.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Зверополис
Зверополис анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
8.0
