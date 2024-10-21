Как звали кота в мультфильме «Ведьмина служба доставки»?

Меню
Олег Скрынько 21 октября 2024 Дата обновления: 21 октября 2024
Наш ответ:

«Ведьмина служба доставки» — анимационный фильм Хаяо Миядзаки, премьера которого состоялась в 1989 году. В центре сюжета — юная ведьма Кики. После того, как ей исполняется 13 лет, ей нужно какое-то время прожить среди обычных людей. У Кики есть кот. Зовут его Дзидзи (также встречается форма Зизи). Вместе с Дзидзи девочка отправляется в городок, где заводит дружбу с пекарем. Он помогает Кики запустить сервис доставки. Занимаясь новым для себя делом, Кики знакомится со множеством разных персонажей и обретает новых друзей. В то же время Дзидзи влюбляется в кошечку Лили. У них в дальнейшем рождаются котята.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ведьмина служба доставки
Ведьмина служба доставки приключения, комедия, сказка, семейный, анимация, аниме
1989, Япония
7.0
ghg04197 30 октября 2024, 15:10
Люблю этого кота
30 октября 2024, 15:10 Ответить
ghg04197 30 октября 2024, 15:10
в ответ на сообщение ghg04197 от 30 октября 2024, 15:10
Как своего хахах
30 октября 2024, 15:10 Ответить
