Как звали кота в мультфильме «Ведьмина служба доставки»?

«Ведьмина служба доставки» — анимационный фильм Хаяо Миядзаки, премьера которого состоялась в 1989 году. В центре сюжета — юная ведьма Кики. После того, как ей исполняется 13 лет, ей нужно какое-то время прожить среди обычных людей. У Кики есть кот. Зовут его Дзидзи (также встречается форма Зизи). Вместе с Дзидзи девочка отправляется в городок, где заводит дружбу с пекарем. Он помогает Кики запустить сервис доставки. Занимаясь новым для себя делом, Кики знакомится со множеством разных персонажей и обретает новых друзей. В то же время Дзидзи влюбляется в кошечку Лили. У них в дальнейшем рождаются котята.