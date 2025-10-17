«Унесенные призракми» — анимационный фильм Хаяо Миядзаки, ставший одной из вершин в его продолжительной карьере.

Как звали дракона из «Унесенных призраками»

Дракона из знаменитого аниме Хаяо Миядзаки «Унесённые призраками» зовут Хаку. На протяжении большей части фильма он предстаёт в двух обличьях: прекрасного юноши и могучего белого дракона. Однако Хаку — это не его подлинное имя, а то, которое ему дала колдунья Юбаба, подчинив его своей воле.

Его истинная сущность — это дух реки Кохаку. Ключевой момент сюжета связан с тем, что, попадая в мир духов, человек рискует навсегда забыть своё настоящее имя. Это случилось и с Хаку. Всё меняется, когда главная героиня Тихиро, сама борясь с потерей имени, вспоминает историю из детства: она однажды упала в реку, и та вынесла её на берег. Эта река и называлась Кохаку. Произнеся вслух это имя, Тихиро освобождает Хаку от чар Юбабы.

Таким образом, его полное имя — Дух реки Кохаку, а «Хаку» — лишь сокращённое имя, данное колдуньей. В финале, вернув себе свою истинную сущность, он обретает свободу и обещает Тихиро, что они обязательно встретятся вновь, символизируя нерушимую связь между мирами.