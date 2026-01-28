Оповещения от Киноафиши
Как зовут злодея из мультсериала «Финес и Ферб»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 28 января 2026 Дата обновления ответа: 28 января 2026

«Финес и Ферб» — американский анимационный сериал, созданный студией Disney. Проект стартовал в 2007 году.

Как зовут главного злодея?

Антагонистом сериала выступает доктор Хайнц Фуфелшмерц (Dr. Heinz Doofenshmirtz). Это комичный и неуклюжий ученый, который то и дело пытается захватить Триштатье, но ему мешает Перри-утконос, он же агент Пи.

О чем сериал

В центре сюжета — братья Финес и Ферб, которые ежедневно разрабатывают умопомрачительные стратегии и занимаются удивительными изобретениями. В то же время питомец мальчиков, утконос Перри, делает все, чтобы помешать Хайнцу Фуфелшмертцу реализовать свои коварные планы.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Финес и Ферб
Финес и Ферб комедия, детский
2007, США
7.0
