Как зовут злодея из мультсериала «Финес и Ферб»?

«Финес и Ферб» — американский анимационный сериал, созданный студией Disney. Проект стартовал в 2007 году.
Антагонистом сериала выступает доктор Хайнц Фуфелшмерц (Dr. Heinz Doofenshmirtz). Это комичный и неуклюжий ученый, который то и дело пытается захватить Триштатье, но ему мешает Перри-утконос, он же агент Пи.
В центре сюжета — братья Финес и Ферб, которые ежедневно разрабатывают умопомрачительные стратегии и занимаются удивительными изобретениями. В то же время питомец мальчиков, утконос Перри, делает все, чтобы помешать Хайнцу Фуфелшмертцу реализовать свои коварные планы.
