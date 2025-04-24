Меню
Как зовут жену Шрэка?

Олег Скрынько 24 апреля 2025 Дата обновления: 24 апреля 2025
Наш ответ:

«Шрэк» — знаменитая анимационная франшиза, созданная студией DreamWorkds. Оригинальный «Шрэк» вышел в 2001 году. Заглавный герой — зеленый огр, проживающий в уединении на болоте где-то на окраине сказочного царства. По сюжету, чтобы его наконец оставили в покое, Шрэк отправляется к окруженной лавой башне, чтобы спасти прекрасную принцессу Фиону. Охраняет ее огнедышащий дракон. В дальнейшем Шрэк и Фиона влюбляются друг в друга. Также выясняется, что днем Фиона — прекрасная девушка, а ночью она превращается в такого же огра, каким является Шрэк. В итоге Шрэк и Фиона женятся, а Фиона остается в облике огра, потому что ей так нравится. В последующих частях у пары рождаются дети. Сейчас в производстве находится «Шрэк 5». Судя по всему, главной героиней предстоящего мультика выступит Фелиция, взрослая дочь Шрэка и Фионы.

