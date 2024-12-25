Меню
Как зовут мачеху Золушки и почему мачеха не любит её?

Олег Скрынько 25 декабря 2024 Дата обновления: 25 декабря 2024
Наш ответ:

Мачеху Золушки в диснеевской экранизации зовут леди Тремейн. Имя персонажа появилось благодаря мультфильму Disney 1950 года, где также были названы ее дочери — Анастасия и Дризелла. В оригинальной сказке Шарля Перро эти персонажи оставались безымянными. Леди Тремейн — главная антагонистка истории, основанной на французской версии сказки.

Почему мачеха ненавидит Золушку

Ненависть леди Тремейн к Золушке объясняется страхом и борьбой за выживание. Согласно законам наследования, Золушка как родная дочь обладала правами на имущество отца, что угрожало благополучию мачехи и ее дочерей. Леди Тремейн осознавала, что в случае смерти мужа замок перейдет к Золушке, а сама она с дочерьми рисковала остаться без крыши над головой. Поэтому мачеха стремилась унизить Золушку, изолировать ее от общества и лишить шансов на лучшую жизнь.

Не последнюю роль в вражде сыграла ревность. Золушка выделялась своей добротой и красотой, что усиливало конфликт в семье. Мнение матери заставляло сводных сестер следовать ее примеру, подавляя собственные чувства и отказываясь от дружбы с Золушкой.

Почему Золушка живет с мачехой

После смерти матери отец Золушки женился на леди Тремейн, которая уже имела двух дочерей. Постепенно влияние мачехи стало доминирующим, и она убедила мужа переселить Золушку на чердак и сделать из нее служанку. Золушка выполняла всю грязную работу, а мачеха оправдывала это заботой, утверждая, что таким образом готовит ее к взрослой жизни.

Отсутствие сопротивления со стороны отца лишило Золушку поддержки, и ей пришлось терпеть унижения. Несмотря на это, жестокое отношение мачехи стало катализатором событий, приведших Золушку к встрече с принцем и счастливому завершению сказки.

 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Золушка
Золушка семейный, анимация, короткометражный, сказка
1979, СССР
7.0
