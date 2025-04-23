Как зовут ленивца из "Зверополиса"?

«Зверополис» - один из самых популярных мультсериалов последних лет. Одним из самых запоминающихся персонажей анимационной комедии стал ленивец, который покорил публику своей уморительной медлительностью. Персонажа зовут Блиц.
Добро пожаловать в Зверополис — мегаполис, где бок о бок живут самые разные звери, от крошечных грызунов до гигантских млекопитающих. Каждый район города — это воссозданная экосистема: знойная Сахара, ледяной Тундратаун и многое другое. В этот разношёрстный мир приходит новенькая — энергичная и решительная зайчиха, мечтающая стать настоящим полицейским. Однако быть первым ушастым офицером среди суровых коллег оказывается непросто. Ей выпадает шанс проявить себя, пусть и с непростым напарником — лукавым и разговорчивым лисом. Вместе им предстоит распутать дело, от исхода которого зависит будущее всего города.
Авторизация по e-mail