Как зовут ленивца из "Зверополиса"?

Олег Скрынько 23 апреля 2025 Дата обновления: 23 апреля 2025
Наш ответ:

«Зверополис» - один из самых популярных мультсериалов последних лет. Одним из самых запоминающихся персонажей анимационной комедии стал ленивец, который покорил публику своей уморительной медлительностью. Персонажа зовут Блиц.

Добро пожаловать в Зверополис — мегаполис, где бок о бок живут самые разные звери, от крошечных грызунов до гигантских млекопитающих. Каждый район города — это воссозданная экосистема: знойная Сахара, ледяной Тундратаун и многое другое. В этот разношёрстный мир приходит новенькая — энергичная и решительная зайчиха, мечтающая стать настоящим полицейским. Однако быть первым ушастым офицером среди суровых коллег оказывается непросто. Ей выпадает шанс проявить себя, пусть и с непростым напарником — лукавым и разговорчивым лисом. Вместе им предстоит распутать дело, от исхода которого зависит будущее всего города.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Зверополис
Зверополис анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
8.0
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
