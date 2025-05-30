Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Как зовут драконов из мультфильмов «Как приручить дракона»?

Как зовут драконов из мультфильмов «Как приручить дракона»?

Олег Скрынько 30 мая 2025 Дата обновления: 30 мая 2025
Наш ответ:

«Как приручить дракона» — американская фэнтезийная франшиза, стартовавшая в 2010 году, когда вышел одноименный мультфильм. Это сага о юном викинге Иккинге, который не разделяет вражду своего народа с драконами. Отправной точкой истории становится знакомство Иккинга с драконом Беззубиком. Они становятся лучшими друзьями.

Кроме Беззубика, во франшизе фигурируют следующие драконы: Багровый Потрошитель, Бронекрыл, Буйволорд, Великий Смутьян, Ветродуй, Ветрокрыл, Вопль Смерти, Вострозуб, Громмель, Громобой, Громокоготь, Громорог, Дневная Фурия, Дровосек, Дождекрыл, Дождерез, Драмиллион, Древоруб, Дымодышащий Душитель, Дровосек, Ёрмунгандр, Жуткая Жуть, Злобный Змеевик, Катастрофический Землетряс (Пещерный Скалотряс), Кипятильник, Королева Огнеедов, Костеворот, Костолом, Кошмарный Пристеголов, Красная Смерть, Криволап, Крылатый Ужас, Кристаллолом, Крылатый Йети, Крикун, Лаварыг, Лозохвост, Могильный Страж, Морской Шокер, Мрачнозуб, Ночная Жуть, Ночная Фурия, Ночное Сияние, Ночной Рой, Нюхогорб, Небенесный Испепелитель, Объедала, Огнеброн, Огнеед, Огненная Жуть, Острокоготь, Огнеметатель, Пеплохвост, Песня Смерти, Песчаник, Пещерокрушитель, Подводный Потрошитель (Судноглот), Перьевик, Пузыроги, Паукокрыл, Разнокрыл, Скользкокрыл, Скорожал, Скрилл, Смертохват, Сотрясатель, Снежнохвосты, Снежный Призрак, Тайфумеранг, Тенекрыл, Тень (Мелкомрак), Тройной Удар, Туманный Смерч, Ужасное Чудовище, Шепот Смерти, Шипорез, Шипоспин, Шлемонос, Шторморез, Эраптодон.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Как приручить дракона 3
Как приручить дракона 3 анимация, семейный, комедия, приключения
2018, США
8.0
Как приручить дракона 2
Как приручить дракона 2 комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения
2014, США
7.0
Как приручить дракона
Как приручить дракона анимация, семейный, сказка
2010, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности
Хрустящие кабачки без лишних заморочек: рецепт от Аллочки из «Универа», который легко повторят даже дети
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше