Как зовут драконов из мультфильмов «Как приручить дракона»?

«Как приручить дракона» — американская фэнтезийная франшиза, стартовавшая в 2010 году, когда вышел одноименный мультфильм. Это сага о юном викинге Иккинге, который не разделяет вражду своего народа с драконами. Отправной точкой истории становится знакомство Иккинга с драконом Беззубиком. Они становятся лучшими друзьями.
Кроме Беззубика, во франшизе фигурируют следующие драконы: Багровый Потрошитель, Бронекрыл, Буйволорд, Великий Смутьян, Ветродуй, Ветрокрыл, Вопль Смерти, Вострозуб, Громмель, Громобой, Громокоготь, Громорог, Дневная Фурия, Дровосек, Дождекрыл, Дождерез, Драмиллион, Древоруб, Дымодышащий Душитель, Дровосек, Ёрмунгандр, Жуткая Жуть, Злобный Змеевик, Катастрофический Землетряс (Пещерный Скалотряс), Кипятильник, Королева Огнеедов, Костеворот, Костолом, Кошмарный Пристеголов, Красная Смерть, Криволап, Крылатый Ужас, Кристаллолом, Крылатый Йети, Крикун, Лаварыг, Лозохвост, Могильный Страж, Морской Шокер, Мрачнозуб, Ночная Жуть, Ночная Фурия, Ночное Сияние, Ночной Рой, Нюхогорб, Небенесный Испепелитель, Объедала, Огнеброн, Огнеед, Огненная Жуть, Острокоготь, Огнеметатель, Пеплохвост, Песня Смерти, Песчаник, Пещерокрушитель, Подводный Потрошитель (Судноглот), Перьевик, Пузыроги, Паукокрыл, Разнокрыл, Скользкокрыл, Скорожал, Скрилл, Смертохват, Сотрясатель, Снежнохвосты, Снежный Призрак, Тайфумеранг, Тенекрыл, Тень (Мелкомрак), Тройной Удар, Туманный Смерч, Ужасное Чудовище, Шепот Смерти, Шипорез, Шипоспин, Шлемонос, Шторморез, Эраптодон.
Авторизация по e-mail