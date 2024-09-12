Как смотреть "Гадкий я"?

Наш ответ:

"Гадкия я" - самая кассовая мультипликационная франшиза всех времен. Учитывая количество частей, выпущенных в рамках серии, многие задаются вопросом, в каком порядке их смотреть. Вот один из вариантов, подчиненный в внутренней хронологии:



Сюжет закручен вокруг одного из самых успешных преступников всех времен, который провернул множество блистательных афер. В этом непростом деле ему неизменно помогают маленькие существа, известные как миньоны. Об их приключениях и рассказывается во всех этих мультфильмах.