Как смотреть "Гадкий я"?

Как смотреть "Гадкий я"?

Олег Скрынько 12 сентября 2024 Дата обновления: 12 сентября 2024
Наш ответ:

"Гадкия я" - самая кассовая мультипликационная франшиза всех времен. Учитывая количество частей, выпущенных в рамках серии, многие задаются вопросом, в каком порядке их смотреть. Вот один из вариантов, подчиненный в внутренней хронологии:


Сюжет закручен вокруг одного из самых успешных преступников всех времен, который провернул множество блистательных афер. В этом непростом деле ему неизменно помогают маленькие существа, известные как миньоны. Об их приключениях и рассказывается во всех этих мультфильмах.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гадкий я 4
Гадкий я 4 приключения, анимация, комедия
2024, США
7.0
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
2022, США / Франция / Япония
7.0
Гадкий я 3
Гадкий я 3 приключения, комедия, анимация
2017, США
7.0
Миньоны
Миньоны комедия, анимация, семейный
2015, США
6.0
Гадкий я 2
Гадкий я 2 анимация, семейный
2013, США
7.0
Гадкий я
Гадкий я семейный, анимация
2010, США
7.0
