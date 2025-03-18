Где остальные дети Шрэка и Фионы в «Шрэке 5»?

Наш ответ:

В конце февраля 2025 года студия DreamWorks представила первый тизер пятой части культовой анимационной франшизы «Шрэк». В ролике были показаны сам Шрэк, Фиона, Осел, Пиноккио, а также Фелиция, повзрослевшая дочь пары огров. Поскольку ранее было показано, что у Шрэка и Фионы родились трое детей, зрители задались вопросом, где же Фаркл и Фергус, братья Фелиции.



В этой связи даже возникла страшная теория, что Фелиция съела своих братьев. Эта догадка основана на рассказе Шрэка из третьей части о том, как его отец пытался его съесть, когда Шрэк был ребенком. Впрочем, крайне маловероятно, что этот домысел подтвердится, ведь «Шрэк», несмотря на все шутки для взрослых, рассчитан прежде всего на семейную аудиторию. Скорее всего, Фаркл и Фергус тоже появятся в «Шрэке 5», хотя они наверняка будут менее важными персонажами, чем Фелиция.