Что за животное Гуфи из «Микки Мауса»?

Гуфи — анимационный персонаж из мультфильмов Уолта Диснея, созданный в 1932 году. Это антропоморфный пес, один из лучших друзей Микки Мауса и Дональда Дака.

Какой породы Гуфи?

Обычно Гуфи отождествляют с собакой породы черно-подпалая енотовая гончая. Хотя официально он не относится к конкретной породе собак, его облик — длинные уши и черная шерсть — воплощает черты именно этой гончей.

Что значит имя Гуфи?

Английское слово goofy переводится как «недалекий, бестолковый». Несмотря на это, Гуфи — прекрасный друг с золотым сердцем. Он оптимистичный, беспечный и простодушный.