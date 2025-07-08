Что случилось с родителями Лило из «Лило и Стич»?

Наш ответ:

«Лило и Стич» — американская франшиза для всей семьи, созданная студией Disney. Оригинальный мультфильм вышел в 2002 году, а в 2025 году состоялась премьера игрового ремейка, который вызвал новую волну интереса публики к этой истории. Лило Пелекаи — осиротевшая гавайская девочка, которую воспитывает ее старшая сестра Нани. По сюжету Лило знакомится с прибывшим наЗемлю озорным инопланетным существом Стичем, который похож на смесь собаки и коалы.



Родителей Лило и Нани звали Макуакане и Макуахине. Они погибли в автомобильной катастрофе из-за скользкой от дождя погоды. Это произошло до событий, показанных в мультике «Лило и Стич». Во франшизе родители девочек фигурируют только на фотографиях.