Что случилось с родителями Лило из «Лило и Стич»?

Что случилось с родителями Лило из «Лило и Стич»?

Олег Скрынько 8 июля 2025 Дата обновления: 9 июля 2025
Наш ответ:

«Лило и Стич» — американская франшиза для всей семьи, созданная студией Disney. Оригинальный мультфильм вышел в 2002 году, а в 2025 году состоялась премьера игрового ремейка, который вызвал новую волну интереса публики к этой истории. Лило Пелекаи — осиротевшая гавайская девочка, которую воспитывает ее старшая сестра Нани. По сюжету Лило знакомится с прибывшим наЗемлю озорным инопланетным существом Стичем, который похож на смесь собаки и коалы.

Родителей Лило и Нани звали Макуакане и Макуахине. Они погибли в автомобильной катастрофе из-за скользкой от дождя погоды. Это произошло до событий, показанных в мультике «Лило и Стич». Во франшизе родители девочек фигурируют только на фотографиях.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Лило и Стич
Лило и Стич боевик, приключения, комедия
2025, США
7.0
Лило и Стич
Лило и Стич семейный, анимация, комедия
2002, США
6.0
