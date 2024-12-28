Что говорит девочка в мультфильме «Клаус»?

Меню
Олег Скрынько 28 декабря 2024 Дата обновления: 28 декабря 2024
Наш ответ:

«Клаус» — номинированный на «Оскар» рождественский мультфильм, вышедший в 2019 году на стрим-сервисе Netflix. Это история об избалованном парне Джаспере, чей отец владеет большим почтовым бизнесом. Чтобы перевоспитать сына, мужчина отправляет Джаспера в северный городок Смеренбург. Задача парня состоит в том, чтобы обустроить там почтовое отделение и обработать за год не менее 6000 писем. Однако это кажется невыполнимой миссией, потому что город раздирает вражда двух влиятельных семейств. Тогда Джаспер обращается за помощью к одинокому старику Клаусу, живущему в лесу. Одним из действующих лиц этой истории выступает девочка по имени Маргу, которая прибывает в Смеренбург, чтобы написать Клаусу письмо и попросить у него игрушку. Маргу принадлежит к саамам. Саамы — немногочисленный финно-угорский народ, издревле проживающий в Северной Европе. Девочка не говорит на саамском языке и не знает английского, поэтому Джаспер ее не понимает. Тогда они отправляются к учительнице Альме, чтобы та стала переводчицей. Примечательно, что Неда Маргрета Лабба, озвучившая Маргу, тоже не говорит по-английски. Перевод речи Маргу не дается намеренно, чтобы показать, что героев объединяет другой язык — язык добра.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Клаус
Клаус анимация, семейный, комедия, приключения
2019, Испания / Великобритания
8.0
