Чьим производством являются мультфильмы «Шрэк»?

«Шрэк» — знаменитая сказочная анимационная франшиза, прочно вошедшая в популярную культуру. В основу этого мира легла детская книга Уильяма Стейга. Главный герой — зеленый огр, который живет на своем болоте и мечтает, чтобы все оставили его в покое. Волей судьбы он спасает прекрасную принцессу Фиону, которая тоже оказывается огром. В дальнейшем они, став супругами, заводят детей. «Шрэк» и его спин-оффы являются продуктом американской анимационной студии DreamWorks, которая также создала «Мадагаскар», «Кунг-фу панду» и «Как приручить дракона». С 2016 года DreamWorks принадлежит корпорации NBCUniversal.
