Чьим производством являются мультфильмы «Шрэк»?

Чьим производством являются мультфильмы «Шрэк»?

Олег Скрынько 24 декабря 2024 Дата обновления: 24 декабря 2024
Наш ответ:

«Шрэк» — знаменитая сказочная анимационная франшиза, прочно вошедшая в популярную культуру. В основу этого мира легла детская книга Уильяма Стейга. Главный герой — зеленый огр, который живет на своем болоте и мечтает, чтобы все оставили его в покое. Волей судьбы он спасает прекрасную принцессу Фиону, которая тоже оказывается огром. В дальнейшем они, став супругами, заводят детей. «Шрэк» и его спин-оффы являются продуктом американской анимационной студии DreamWorks, которая также создала «Мадагаскар», «Кунг-фу панду» и «Как приручить дракона». С 2016 года DreamWorks принадлежит корпорации NBCUniversal.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Шрэк 5
Шрэк 5 приключения, анимация, комедия
2027, США
0.0
Шрэк навсегда
Шрэк навсегда сказка, приключения, семейный, анимация, комедия
2010, США
7.0
Шрэк-третий
Шрэк-третий анимация, комедия, приключения, сказка, семейный
2007, США
6.0
Шрэк 2
Шрэк 2 сказка, комедия, анимация, приключения, семейный
2004, США
7.0
Шрэк
Шрэк анимация, семейный, комедия
2001, США
8.0
