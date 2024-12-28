Чьим производством является мультфильм «Клаус»?

Наш ответ:

«Клаус» — рождественский мультфильм для всей семьи, вышедший на стрим-сервисе Netflix в ноябре 2019 года. В реализацию этого проекта были вовлечены кинематографисты из Испании, Великобритании, США, Австрии, Канады и Франции. Режиссеры Серхио Паблос и Карлос Мартинес Лопес — испанцы.



«Клаус» в 2020 году был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». Это история о лодыре Джеспере, которого его отец, являющийся почтовым магнатом, отправляет в воспитательных целях на север в городок Смеренбург. Джеспер должен обустроить там отделение почты и обработать за год минимум шесть тысяч писем. Оказавшись в Смеренбург, Джеспер оказывается свидетелем вражды между двумя местными семействами. Это мешает почтовому бизнесу, поэтому главный герой обращается за помощью к живущему в лесу Клаусу.