Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Чьим производством является мультфильм «Клаус»?

Чьим производством является мультфильм «Клаус»?

Олег Скрынько 28 декабря 2024 Дата обновления: 28 декабря 2024
Наш ответ:

«Клаус» — рождественский мультфильм для всей семьи, вышедший на стрим-сервисе Netflix в ноябре 2019 года. В реализацию этого проекта были вовлечены кинематографисты из Испании, Великобритании, США, Австрии, Канады и Франции. Режиссеры Серхио Паблос и Карлос Мартинес Лопес — испанцы.

«Клаус» в 2020 году был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». Это история о лодыре Джеспере, которого его отец, являющийся почтовым магнатом, отправляет в воспитательных целях на север в городок Смеренбург. Джеспер должен обустроить там отделение почты и обработать за год минимум шесть тысяч писем. Оказавшись в Смеренбург, Джеспер оказывается свидетелем вражды между двумя местными семействами. Это мешает почтовому бизнесу, поэтому главный герой обращается за помощью к живущему в лесу Клаусу.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Клаус
Клаус анимация, семейный, комедия, приключения
2019, Испания / Великобритания
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
Хрустящие кабачки без лишних заморочек: рецепт от Аллочки из «Универа», который легко повторят даже дети
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше