За какой фильм Сандра Буллок получила Оскар?
За какой фильм Сандра Буллок получила Оскар?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Американская актриса Сандра Буллок получила свой «Оскар» в 2010 году в категории «Лучшая актриса» за роль в фильме «Невидимая сторона» (2009). Также у актрисы есть 1 номинация на «Оскар» за роль в драме «Гравитация» (2013).
Теги:
оскар
Персоны, которые упомянуты в вопросе
Сандра Буллок
Sandra Bullock
