Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Спроси Киноафишу
Кинопремии и награды
За какой фильм Рассел Кроу получил «Оскар»?
Темы
Новые
Без ответа
Задать вопрос
За какой фильм Рассел Кроу получил «Оскар»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Актер Рассел Кроу получил свой «Оскар» в категории «Лучший актер» за роль в фильме «Гладиатор» в 2001 году. Также у актера есть 2 номинации на премию «Оскар» за роли первого плана в фильмах «Свой человек» и «Игры разума».
Теги:
оскар
Похожие вопросы
Какие фильмы получали Оскар за лучший фильм?
Какие советские и российские фильмы получили Оскар?
В каком году Леонардо ДиКаприо получил Оскар?
Какой фильм набрал больше всего Оскаров?
В каком году состоялась первая премия «Оскар»?
Персоны, которые упомянуты в вопросе
Рассел Кроу
Russell Crowe
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"?
1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"?
16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»?
1 комментарий
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail