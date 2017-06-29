Меню
За какой фильм «Оскар» получила Николь Кидман?
За какой фильм «Оскар» получила Николь Кидман?
29 июня 2017
Наш ответ:
Австралийская актриса Николь Кидман получила свой «Оскар» в категории «Лучшая актриса» за роль в фильме «Часы» (2003). Также у актрисы есть 3 номинации на «Оскар» за другие работы в кино.
оскар
Персоны, которые упомянуты в вопросе
Николь Кидман
Nicole Kidman
