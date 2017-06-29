Меню
За какой фильм «Оскар» получила Энн Хэтэуэй?
За какой фильм «Оскар» получила Энн Хэтэуэй?
29 июня 2017
Наш ответ:
Американская актриса Энн Хэтэуэй получила свой «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Отверженные» (2013). Также у актрисы есть 1 номинация на «Оскар» за роль в фильме «Рэйчел выходит замуж» (2008).
Теги:
оскар
Персоны, которые упомянуты в вопросе
Энн Хэтэуэй
Anne Hathaway
Авторизация по e-mail