Киноафиша Спроси Киноафишу Кинопремии и награды За какой фильм Мэттью Макконахи получил «Оскар»?

Задаёт вопрос: Почемучка
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 29 июня 2017
Американский актер Мэттью Макконахи получил свой «Оскар» в категории «Лучший актер» за роль в фильме «Далласский клуб покупателей» в 2014 году. Эта номинация была первой и на 2017 год единственной в карьере Макконахи.
