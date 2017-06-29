Меню
За какой фильм Мэттью Макконахи получил «Оскар»?
За какой фильм Мэттью Макконахи получил «Оскар»?
Задаёт вопрос:
Почемучка
Наш ответ:
Киноафиша
Дата ответа: 29 июня 2017
Американский актер Мэттью Макконахи получил свой «Оскар» в категории «Лучший актер» за роль в фильме «Далласский клуб покупателей» в 2014 году. Эта номинация была первой и на 2017 год единственной в карьере Макконахи.
Теги:
оскар
Персоны, которые упомянуты в вопросе
Мэттью МакКонахи
Matthew McConaughey
