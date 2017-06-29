Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Спроси Киноафишу
Кинопремии и награды
За какой фильм Грейс Келли получила Оскар?
Темы
Новые
Без ответа
Задать вопрос
За какой фильм Грейс Келли получила Оскар?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Легендарная американская актриса Грейс Келли получила свой «Оскар» в категории «Лучшая актриса» за роль в фильме «Деревенская девушка» (1954). Также у актрисы есть 1 номинация на «Оскар» за роль второго плана в картине «Могамбо» (1953).
Теги:
оскар
Похожие вопросы
Какие фильмы получали Оскар за лучший фильм?
Какие советские и российские фильмы получили Оскар?
В каком году Леонардо ДиКаприо получил Оскар?
Какой фильм набрал больше всего Оскаров?
В каком году состоялась первая премия «Оскар»?
Персоны, которые упомянуты в вопросе
Грэйс Келли
Grace Kelly
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»?
1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"?
31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"?
1 комментарий
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail