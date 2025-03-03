За что фильм «Анора» получил «Золотую пальмовую ветвь»?

«Анора» — американский фильм американского режиссера Шона Бэйкера. Мировая премьера картины состоялась 21 мая 2024 года в рамках основного конкурса Каннского кинофестиваля, который имеет репутацию самого престижного смотра в мире авторского кинематографа. В итоге «Анора» была удостоена в Каннах главного приза, коей является «Золотая пальмовая ветвь». Такое решение приняло жюри во главе с актрисой, режиссером и сценаристкой Гретой Гервиг («Барби», «Леди Берд»). 3 марта 2025 года «Анора» также завоевала пять премий «Оскар», включая победу в категории «Лучший фильм».
