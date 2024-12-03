В каком году и за что дали «Оскар» фильму «Москва слезам не верит»?

Наш ответ:

«Москва слезам не верит» — знаменитая советская мелодрама Владимира Меньшова, вышедшая в 1979 году. В 1981 году картина удостоилась премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Примечательно, что изначально фильм был принят без воодушевления, так что признание со стороны Американской киноакадемии и огромный кассовый успех стали для создателей большим сюрпризом. К сожалению, Меньшов не смог лично принять «Оскар», поскольку, по его словам, «был невыездным» и не мог отправиться в Голливуд. О победе он узнал из новостной программы «Время» от 1 апреля 1981 года и сначала подумал, что это шутка. В борьбе за престижную награду «Москва слезам не верит» опередила такие картины, как «Доверие» (Венгрия, реж. Иштван Сабо), «Тень воина» (Япония, реж. Акира Куросава), «Последнее метро» (Франция, реж. Франсуа Трюффо) и «Гнездо» (Испания, реж. Хайме де Арминьян).