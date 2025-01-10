Какие награды у фильма "Анора"?

«Анора» - один из главных западных хитов 2024 года. Кинокартина Шона Бэйкера стала триумфатором Каннского кинофестиваля, где была удостоена Золотой пальмовой ветви. Также фильм претендовал на награды церемонии «Золотой глобус», где уступил другим кинокартинам. Есть вероятность, что «Анора» также будет представлена в нескольких номинациях на грядущем «Оскаре».
В Бруклине стриптизерша по имени Эни встречает Ваню, сына богатого русского бизнесмена, привыкшего жить праздной жизнью. Очарованный девушкой, он предлагает выкупить её время на неделю и зовёт в Лас-Вегас. Там их приключение заканчивается неожиданной свадьбой. Когда новость доходит до родителей Вани, они в гневе летят в США, поручив нью-йоркскому армянину Торосу, ответственному за сына, разобраться в случившемся.
