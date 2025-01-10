Какие награды у фильма "Анора"?

«Я в ужасе спрятался под креслом кинотеатра»: в детстве Кристофер Нолан не смог даже досмотреть этот культовый диснеевский мультик

3 ошибки Серсеи, которые стоили ей трона: а ведь она могла переписать историю Вестероса

Всего 32% на RT у фантастики с Сигурни Уивер и Хью Джекманом: но дело не в том, что фильм плохой — многие просто не поняли вот чего

Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда

Похоронила мужа, а вскоре и сына: судьбе роковой блондинки из «Бриллиантовой руки» не позавидуешь – цена славы оказалась слишком высока

Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн

«Я понял, что я мазохист»: говорили зрители в ожидании 3-х детективов с оценкой 7.9+ – но вам повезло, уже можете посмотреть залпом

Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым

Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?

Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского