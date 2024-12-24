Зачем Волдеморт убил Снейпа?

Наш ответ:

Этот вопрос давно мучает поклонников серии книг Дж. К. Роулинг, ведь существует множество очевидных фактов, которые дают основания считать, что у Волдеморта было несколько более простых способов завладеть Бузинной палочкой. Например, можно было бы использовать «Экспеллиармус» (как это сделал Драко на Астрономической башне) или просто отнять палочку силой, как Гарри в Малфой Мэноре. Но Темный Лорд выбрал гораздо более сложный путь, который в итоге привел к мучительной смерти Снейпа на глазах у Гарри.

Вообще, Авада Кедавра — одно из любимых заклинаний Волдеморта, и существует мнение, что он является тем магом, кто использовал его больше всех за всю историю магического мира. Так почему же в этот раз он не применил его?

Существует несколько теорий, и давайте их рассмотрим.

1. Во-первых, стоит отметить, что Волдеморт высоко ценил Снейпа.

Он признавал его магический талант, силу и знания, и именно поэтому Снейп был одним из его лучших приспешников. Возникает логичный вопрос: легко ли было Волдеморту принять решение убить такого ценного Пожирателя Смерти? Несомненно, нет.

Волдеморт был умным магом и прекрасно понимал, что Бузинная палочка не подчиняется ему, так как он не завоевал её в честной дуэли, а просто забрал её из гробницы Дамблдора. Возможно, он все-таки рискнул испытать её силу и сразу почувствовал, что палочка сопротивляется его воле. В фильме это было ярко показано, когда Волдеморт пытался разрушить защиту Хогвартса Бузинной палочкой, и на её поверхности появилась трещина, что символизировало её отказ подчиняться.

Таким образом, Волдеморту пришлось смириться с тем, что палочка ему не подвластна. Но к этому моменту он уже принимал решение, которое долго не мог вынести: убить Снейпа. Косвенным подтверждением сложности этого решения является фраза Волдеморта: «Я сожалею о том, что сейчас произойдет». Конечно, это не означает, что он испытывал к Снейпу настоящие эмоции или жаль его, но, вероятно, он сожалел о потере одного из лучших своих магов.

2. Еще одной возможной причиной такого способа казни является желание Волдеморта показать, что смерть Снейпа будет отличаться от смерти его обычных врагов и подданных.

Возможно, Волдеморт, убивая Снейпа не через Аваду Кедавра, пытался оказать своему верному приспешнику своего рода честь, подчеркнув, что тот не принадлежит к числу тех, кого он убивает без сожаления. Это, конечно, странно, но, возможно, именно так Темный Лорд хотел выделить Снейпа, показывая, как высоко ценит его.

3. Еще одна теория заключается в том, что Волдеморт боялся использовать Аваду с помощью Бузинной палочки.

Возможно, он боялся, что заклинание отразится на нём, как это было в прошлом, когда смерть от собственного заклинания лишила его физического тела. Дуэль с Гарри на кладбище в «Кубке огня» также могла усилить его опасения.

Другой вариант объясняет, что Волдеморт считал Снейпа истинным хозяином Бузинной палочки и, применив заклинание, мог бы вызвать опасные последствия для себя.

Это подчеркивает и эпизод в фильме, где Волдеморт разрезает горло Снейпа Бузинной палочкой, что не было в книге, но могло быть символическим подтверждением того, что Темный Лорд действительно опасался её воздействия.

4. Следующая версия предполагает, что для того, чтобы использовать Непростительное заклинание, необходимо искреннее желание нанести вред.

Возможно, Волдеморт настолько не хотел убивать Снейпа, что это могло помешать действию Авады Кедавра. Это могло быть связано с тем, что Волдеморт лично вербовал Снейпа и обучал его, а также не хотел терять столь ценного помощника.

5. И наконец, наиболее прагматичная версия: все это могло быть задумано Роулинг для того, чтобы создать момент, в котором Гарри смог бы получить воспоминания Снейпа, которые стали решающими в его борьбе с Волдемортом.

Таким образом, причин для решения Волдеморта убить Снейпа было несколько, и каждая из них раскрывает сложность и многозначность этого события.

