Зачем Гермиона стёрла память родителям?

Гермиона Грейнджер, одна из главных героинь волшебной саги о Гарри Поттере, приняла душераздирающее решение стереть своё существование из памяти родителей. Эта мера была продиктована серьёзной угрозой, нависшей над миром магии в период Второй волшебной войны. Гермиона, сыгранная Эммой Уотсон в восьми фильмах по книгам Джоан Роулинг, была не только верной подругой Гарри, но и примером самоотверженности и дальновидности.

Почему Гермиона удалила себя из памяти родителей?

Родители Гермионы, мистер и миссис Грейнджер, хоть и не играли ключевых ролей в событиях, были важной частью её жизни. Обычные маглы, работающие дантистами недалеко от Лондона, они всячески поддерживали свою одарённую дочь. Несмотря на то что Грейнджеры не принадлежали к волшебному миру, они не раз сопровождали её в Косой переулок, где покупались магические принадлежности. Однако, скорее всего, они оставались в неведении относительно истинных масштабов опасностей, связанных с миром магии. Иначе они могли бы воспротивиться её возвращению в Хогвартс в годы, когда угроза становилась всё серьёзнее.

Когда события фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1» развернулись на фоне грозящей катастрофы, Гермиона приняла непростое решение. Перед тем как отправиться на охоту за крестражами с Гарри и Роном, она изменила воспоминания родителей, дав им новые имена – Венделл и Моника Уилкинс. Во время наложения чар они смотрели телепрограмму об Австралии, что стало отправной точкой для идеи о переезде. Под влиянием магии родители покинули свою прежнюю жизнь и забыли о существовании дочери, отправившись на другой конец света.

Это было крайне болезненное, но необходимое решение. Учитывая угрозу, исходящую от Волан-де-Морта и его Пожирателей смерти, Гермиона понимала, что её близкие окажутся под ударом. Пожиратели смерти, становившиеся всё более безжалостными, не гнушались нападать даже на маглов, чтобы добраться до Гарри и его союзников. Чтобы обезопасить родителей, Гермиона стёрла из их памяти любые упоминания о себе, своих друзьях и волшебном мире.

В удалённой сцене фильма показано, как Пожиратель смерти Корбан Яксли проникает в дом Грейнджеров в поисках информации, но обнаруживает, что он заброшен. Этот момент подчёркивает, насколько правильным было решение Гермионы, позволившее избежать трагедии.

Гермиона обещала себе, что, если она выживет в опасной миссии, то найдёт родителей и вернёт им воспоминания. После поражения Волан-де-Морта она сдержала слово. Грейнджер разыскала их в Австралии, сняла наложенные заклинания, и семья воссоединилась. Неизвестно, насколько подробно она раскрыла им истину о своей роли в войне, но, вероятно, поделилась основными моментами, учитывая, что угроза больше не существовала.

В последующие годы Гермиона вышла замуж за Рона, а мистер и миссис Грейнджер стали заботливыми бабушкой и дедушкой для их двоих детей. Они, несомненно, гордились не только самоотверженностью дочери, но и её достижениями, включая пост Министра магии.

Гермиона Грейнджер навсегда останется примером мудрости и бесстрашия, ведь её действия не только спасли жизнь её близким, но и стали частью великой борьбы, изменившей судьбу магического мира.

