В какую тюрьму попал Паддингтон в фильме «Приключения Паддингтона 2»?

Олег Скрынько 18 декабря 2024 Дата обновления: 18 декабря 2024
Наш ответ:

«Приключения Паддингтона 2» — британская семейная комедия, вышедшая в 2017 году. По сюжету заглавный герой в лице перуанского медвежонка Паддингтона хочет приготовить подарок своей тетушке Люси, которой вскоре исполнится 100 лет. Паддингтон ищет работу, чтобы накопить денег на антикварную книгу-раскладку, в которой изображены главные достопримечательности Лондона. Однако книгу из букинистического магазина крадет неизвестный злодей. Паддинтон пытается догнать вора, но сам оказывается арестован. Будучи осужденным, медвежонок попадает в тюрьму, но ему удается подружиться с другими заключенными, включая грозного «Кастета» Макгинти. В качестве фасада тюрьмы, где пребывает Паддингтон, в фильме показано пенитенциарное учреждение Шептон-Маллет, которое находится в графстве Сомерсет, Англия.

